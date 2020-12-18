В Киеве горел психдиспансер. Пациентов спасли

Фото: пожар произошел в Оболонском районе столицы (пресс-служба ГСЧС)

Пожарные ликвидировали возгорание в здании психоневрологического диспансера в Оболонском районе Киева. Эвакуирован 51 человек, жертв нет.

Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в Киеве на своей странице в Facebook.

В сообщении сказано, что пожарные получили вызов сегодня в 8:03. Возгорание произошло в двухэтажном здании психоневрологического диспансера в Оболонском районе Киева. Пожар возник на втором этаже, в бытовом помещении.

Пожарные и сотрудники диспансера смогли спасти шесть пациентов заведения, которые прятались под кроватями. Эвакуировали 51 пациента, а также не допустили распространения огня на соседние помещения. Пожар на площади 10 кв. м. ликвидирован в 8:37.

Погибшие или травмированные не обнаружены. Причина пожара устанавливается правоохранителями.

Напомним, что в декабре в столице загорелась крыша Киевского витаминного завода.

РБК-Украина писало, что в сентябре произошел пожар в многоэтажке вощле посольства США. Огонь возник на 24-м этаже дома в Шевченковском районе.