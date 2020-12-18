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У Києві горів психдиспансер. Пацієнтів врятували

Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 10:46
У Києві горів психдиспансер. Пацієнтів врятували
Фото: пожежа сталася в Оболонському районі столиці (прес-служба ДСНС)
Автор: РБК-Україна

Пожежники ліквідували загоряння у будівлі психоневрологічного диспансеру в Оболонському районі Києва. Евакуйовано 51 людину, жертв немає.

Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Києві на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні сказано, що пожежники отримали виклик сьогодні о 8:03. Загоряння сталося у двоповерховій будівлі психоневрологічного диспансеру у Оболонському районі Києва. Пожежа виникла на другому поверсі, у побутовому приміщенні.

Пожежники та співробітники диспансеру змогли врятувати шість пацієнтів закладу, які ховалися під ліжками. Евакуйовали 51 пацієнта, а також не допустили розповсюдження вогню на сусідні приміщення. Пожежу на площі 10 кв. м. ліквідовано о 08:37.

Загиблих чи травмованих не виявлено. Причина пожежі встановлюється правоохоронцями.

Нагадаємо, що у грудні у столиці зайнявся дах Київського вітамінного заводу.

РБК-Україна писало, що у вересні сталася пожежа у багатоповерхівці поблизу посольства США. Вогонь виник на 24-му поверсі будинку у Шевченківському районі.

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