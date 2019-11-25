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В Киеве горел отель

Новости » Происшествия     25.11.2019 - 23:38
В Киеве горел отель
Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Пожар распространился на 80 квадратных метров

В Киеве вечером 25 ноября ликвидировали пожар на территории мини-отеля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что сообщение о пожаре на 15 км Житомирского шоссе в Святошинском районе столицы поступило в 19:21.

К месту вызова направили спасателей ближайших частей. Пожар возник в котельной 2-этажного мини-отеля с распространением на крышу.

В 20:15 пожар на площади 80 кв. м удалось локализовать, а в 20:32 - ликвидировать. Во время тушения пожара из здания было эвакуировано троих работников.

В тушении пожара было задействовано 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара сейчас выясняется.

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Напомним, в Киеве утром спасатели ликвидировали пожар в одном из салонов красоты.

РБК-Украина писало, что в субботу, 23 ноября, в Киеве на улице Березняковской в 9-этажке произошел взрыв и возник пожар.

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