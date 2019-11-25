ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Києві горів готель

Новини » Надзвичайні події     25.11.2019 - 23:38
В Києві горів готель
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Пожежа розповсюдилась на 80 квадратних метрів

У Києві ввечері 25 листопада ліквідували пожежу на території міні-готелю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що повідомлення про пожежу на 15 км Житомирского шоссе у Святошинському районі столиці надійшло о 19:21.

До місця виклику направили рятувальників найближчих частин. Пожежа виникла в котельні 2-поверхового міні-готелю з розповсюдженням на дах.

О 20:15 пожежу на площі 80 кв. м вдалося локалізувати, а о 20:32 - ліквідувати. Під час гасіння пожежі з будівлі було евакуйовано трьох працівників.

До гасіння пожежі було задіяно 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві зранку рятувальники ліквідували пожежу в одному із салонів краси.

РБК-Україна писало, що у суботу, 23 листопада, в Києві на вулиці Березняківській у 9-поверхівці стався вибух і виникла пожежа.

На Донбасі обстріли спричинили пожежу, згоріли 6 будинків У Києві під час руху загорілося таксі
Новини України пожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся