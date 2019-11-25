В Києві горів готель

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Пожежа розповсюдилась на 80 квадратних метрів

У Києві ввечері 25 листопада ліквідували пожежу на території міні-готелю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що повідомлення про пожежу на 15 км Житомирского шоссе у Святошинському районі столиці надійшло о 19:21.

До місця виклику направили рятувальників найближчих частин. Пожежа виникла в котельні 2-поверхового міні-готелю з розповсюдженням на дах.

О 20:15 пожежу на площі 80 кв. м вдалося локалізувати, а о 20:32 - ліквідувати. Під час гасіння пожежі з будівлі було евакуйовано трьох працівників.

До гасіння пожежі було задіяно 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві зранку рятувальники ліквідували пожежу в одному із салонів краси.

РБК-Україна писало, що у суботу, 23 листопада, в Києві на вулиці Березняківській у 9-поверхівці стався вибух і виникла пожежа.