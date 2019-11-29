В Киеве горел один из институтов

В Киеве в пятницу, 29 ноября, произошел пожар на территории института отоларингологии Национальной академии медицинских наук Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщается, что пожар произошел около 10:49 на первом этаже двухэтажного здания на территории института на ул. Зоологической, 3-б.

"В 11:30 пожар на площади 30 кв. м локализовали, а в 11:48 - ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается", - сообщили в ГСЧС.

Во время тушения пожара были задействованы 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.

Фото: пожар в институте отоларингологии (kyiv.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киеве 25 ноября произошел пожар в одном из мини-отелей. Пожар возник в котельной 2-этажного мини-отеля с распространением на крышу. Жертв и пострадавших в результате возгорания не было.

Также сообщалось, что в Одессе в результате пожара в одной из квартир многоэтажного дома погибли два человека. Среди жертв трехлетний ребенок. Причиной пожара стало возгорание домашнего имущества.