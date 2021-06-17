В Киеве горел Ледовый стадион

Возгорание произошло по адресу проспект академика Глушкова, 9.

"Прямо сейчас пылает заброшенный Ледовый стадион на Глушкова. Надеемся, во время пожара никто не пострадает", - говорится в сообщении.

В пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили РБК-Украина, что пожар там не масштабный.

"Загорелось два квадратных метра пластика", - сообщили в ГСЧС.

Причины возгорания пока не известны.