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У Києві горів Льодовий стадіон

Автор: РБК-Україна

У Голосіївському районі Києва сталася пожежа в будівлі Льодового стадіону. Загоряння сталося ввечері 17 червня.

Про це повідомляє " Київ Оперативний".

Займання сталося за адресою проспект Академіка Глушкова, 9.

"Прямо зараз палає покинутий Льодовий стадіон на Глушкова. Сподіваємося, під час пожежі ніхто не постраждає", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили РБК-Україна, що пожежа там не масштабна.

"Загорілося два квадратних метри пластику", - повідомили в ДСНС.

Причини загоряння поки не відомі.

Нагадаємо, на початку червня у Києві горів балкон однієї з багатоповерхівок на Подолі.

Крім того, в Києві в ніч на 21 травня загорівся ресторан. Заклад громадського харчування під назвою "Кара-кум" знаходиться на вулиці Срібнокільській на Позняках.

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