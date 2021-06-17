У Києві горів Льодовий стадіон

Займання сталося за адресою проспект Академіка Глушкова, 9.

"Прямо зараз палає покинутий Льодовий стадіон на Глушкова. Сподіваємося, під час пожежі ніхто не постраждає", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили РБК-Україна, що пожежа там не масштабна.

"Загорілося два квадратних метри пластику", - повідомили в ДСНС.

Причини загоряння поки не відомі.