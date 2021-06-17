У Києві горів Льодовий стадіон

У Голосіївському районі Києва сталася пожежа в будівлі Льодового стадіону. Загоряння сталося ввечері 17 червня.
Про це повідомляє " Київ Оперативний".
Займання сталося за адресою проспект Академіка Глушкова, 9.
"Прямо зараз палає покинутий Льодовий стадіон на Глушкова. Сподіваємося, під час пожежі ніхто не постраждає", - йдеться в повідомленні.
У прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили РБК-Україна, що пожежа там не масштабна.
"Загорілося два квадратних метри пластику", - повідомили в ДСНС.
Причини загоряння поки не відомі.
Нагадаємо, на початку червня у Києві горів балкон однієї з багатоповерхівок на Подолі.
Крім того, в Києві в ніч на 21 травня загорівся ресторан. Заклад громадського харчування під назвою "Кара-кум" знаходиться на вулиці Срібнокільській на Позняках.