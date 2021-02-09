UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве горел детский сад, эвакуировали более 100 детей

Автор: Андрей Козловский

Сегодня утром в одном из детских садов Киева вспыхнул пожар. В результате происшествия эвакуировали 124 детей, из-за погодных условий их поместили в два автобуса и перевезли в другое учреждение

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Популярные новости
На севере Индии сошел ледник, без вести пропали около 150 человек 07 февраля 2021
Сутки на Донбассе: двое военных погибли, четверо получили ранения 07 февраля 2021
Снегопады и ночные морозы до -22 уже завтра: какие области настигнет непогода 06 февраля 2021
В Киеве протестуют под зданием телеканала "НАШ", произошла драка 04 февраля 2021
Вел съемку с дрона: возле Института ядерных исследований задержали мужчину 06 февраля 2021
Пожар в COVID-больнице: главврача хотят отстранить от работы 05 февраля 2021
Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе 06 февраля 2021
В Черновцах произошел взрыв в торговом центре "Майдан" 07 февраля 2021
На Донбассе машина пыталась прорвать блокпост. ВСУ открыли огонь, есть погибший 09 февраля 2021
Авария на железной дороге под Днепром: все подробности 06 февраля 2021

Как сообщается, пожар в двухэтажном детском саду на улице Василия Кучера, 8А, что в Святошинском районе столицы произошел около 10 утра. По прибытию спасатели установили, что возгорание произошло в холодильнике, который находился в медицинском кабинете на первом этаже.

"Возгорание было ликвидировано персоналом садика при помощи огнетушителя до прибытия спасательных подразделений. Спасатели в ходе разведки эвакуировали 124 ребенка, из-за того, что было сильное задымление в комнатах заведения", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что погибших и травмированных в результате пожара нет.

Фото: пожар в детсаду Киева (kyiv.dsns.gov.ua)

Напомним, вчера вечером в одном из общежитий Краматорска (Донецкая область) стался пожар, в результате которого погибла женщина, однако спасателям удалось эвакуировать 43 жителей.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове произошел пожар в многоэтажке. В результате погиб мужчина, спасателям удалось вывести из здания 13 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пожар
Читайте также
В Донецкой области горело общежитие, есть жертва
В Харькове горела многоэтажка. Есть погибший, еще 13 человек спасли
Прогноз погоды