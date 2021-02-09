В Донецкой области горело общежитие, есть жертва

Вчера вечером в одном из общежитий Краматорска (Донецкая область) произошел пожар. В результате погибла женщина, однако спасателям удалось эвакуировать 43 жителей.

Как сообщается, пожар в пятиэтажном общежитии, который находится на улице Академическая, произошел около 21:30. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что возгорание произошло на 4-м этаже. После этого началась эвакуация жителей.

Пожарные локализовали пожар в 21:41, а ликвидирован он был в 21:58. Во время тушения была найдена погибшая женщина 1952 года рождения. Причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются специалистами.