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В Донецкой области горело общежитие, есть жертва

Новина українською → Краматорск, Вторник 09 февраля 2021 12:56
В Донецкой области горело общежитие, есть жертва Фото: пожарный (dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Вчера вечером в одном из общежитий Краматорска (Донецкая область) произошел пожар. В результате погибла женщина, однако спасателям удалось эвакуировать 43 жителей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар в пятиэтажном общежитии, который находится на улице Академическая, произошел около 21:30. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что возгорание произошло на 4-м этаже. После этого началась эвакуация жителей.

Пожарные локализовали пожар в 21:41, а ликвидирован он был в 21:58. Во время тушения была найдена погибшая женщина 1952 года рождения. Причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются специалистами.

Напомним, в Харькове произошел пожар в многоэтажке. В результате погиб мужчина, спасателям удалось вывести из здания 13 человек.

Также РБК-Украина писало, что в январе произошел пожар в нелегальном доме престарелых в Харькове. В результате трагедии погибли 15 человек.

После пожара в этом доме престарелых Кабинет министров создал реестр социальных услуг.

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