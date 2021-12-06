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В Киеве гололедица. Возможно нарушение движения транспорта: рекомендации водителям

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Киеве и ряде областей налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. В ГСЧС опубликовали рекомендации для водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Такая же погода в Киевской, западных и северных областях, объявлен І уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Рекомендации водителям:

  • выдерживать дистанцию между автомобилями;
  • придерживаться скоростного режима;
  • во время езды не совершать резких маневров;
  • приближаться к пешеходным переходам, снижать скорость.

Напомним, Укргидрометцентр пока не может точно спрогнозировать, какой будет погода на Новый год.

Отметим, в течение текущей недели в Киеве ожидается небольшой мокрый снег, иногда с дождем.

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