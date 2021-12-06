В Киеве гололедица. Возможно нарушение движения транспорта: рекомендации водителям

Сегодня в Киеве и ряде областей налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. В ГСЧС опубликовали рекомендации для водителей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Такая же погода в Киевской, западных и северных областях, объявлен І уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Рекомендации водителям:
Напомним, Укргидрометцентр пока не может точно спрогнозировать, какой будет погода на Новый год.
Отметим, в течение текущей недели в Киеве ожидается небольшой мокрый снег, иногда с дождем.