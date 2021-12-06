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Снег в Киеве будет идти почти до конца недели

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Украина, Понедельник 06 декабря 2021 11:50
Снег в Киеве будет идти почти до конца недели Фото: в Киеве до конца недели ожидается снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение текущей недели в Киеве ожидается небольшой мокрый снег, иногда с дождем. Осадки прогнозируются до четверга, но устойчивый снежный покров пока не образуется.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Тенденция этой недели к тому, что температура будет немного колебаться. В дневные часы небольшой плюс, 0-3 тепла, а в ночные часы будем иметь небольшой минус", - сказала она.

По ее словам, днем выпавший снег будет таять, а в ночные часы - подмерзать. "Поэтому на этой неделе опасность будет в том, что водителям и пешеходам надо внимательно смотреть на дорогу, потому что может образовываться гололедица", - отметила синоптик.

По прогнозу Укргидрометцентра, в течение недели будут разные фазы: как мокрый снег, так и дождь.

"Стабильного снежного покрова на этой неделе не ожидаем из-за колебаний температуры", - сказала Птуха.

Она отметила, что снег прогнозируется до четверга, когда Киев и вся территория Украины будет находиться в поле низкого давления.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра в декабре 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

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