В Киеве из-за гололеда на дорогах произошло более 120 аварий

В Киеве вечером, 10 декабря, из-за гололеда на дорогах произошло более 120 дорожно-транспортных аварий. Смертельных аварий в столице пока не зафиксировали.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-офицер Патрульной полиции Киева Максим Голобородько.

По его словам, всего с начала осложнения ситуации на дорогах столицы уже произошло 127 автомобильных аварий.

"Из них: четыре ДТП с травмированными. По моей информации, ДТП со смертельными случаями нет", - отметил Голобородько.

Как пишет "Киев Оперативный" в Facebook, сразу две ДТП произошли на улице Василия Липковского. Там троллейбус столкнулся с маршруткой и маршрутка столкнулась с грузовиком "Укрпочты".

По состоянию на сейчас, по данным сервиса Google Maps, в Киеве уменьшилось количество пробок.

Напомним, сегодня вечером в Киеве начался дождь, а из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед. Из-за гололеда в столице наблюдалось увеличение количества ДТП.

Также РБК-Украина писало, что из-за гололеда Киев сковали пробки. Из-за осложнения погодных условий весь город остановился.