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У Києві через ожеледь на дорогах сталося вже понад 120 аварій

Автор: Дмитро Левицький, Маріанна Присяжнюк

У Києві ввечері, 10 грудня, через ожеледицю на дорогах сталися понад 120 дорожньо-транспортних аварій. Смертельних аварій у столиці поки не зафіксували.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів прес-офіцер Патрульної поліції Києва Максим Голобородько.

За його словами, загалом з початку ускладнення ситуації на дорогах столиці вже сталося 127 автомобільних аварій.

"З них: чотири ДТП з травмованими. За моєю інформацією, ДТП зі смертельними випадками немає", - зазначив Голобородько.

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Як пише "Київ Оперативний" у Facebook, відразу дві ДТП сталися на вулиці Василя Липківського. Там тролейбус зіткнувся з маршруткою та маршрутка зіткнулася з вантажівкою "Укрпошти".

Станом на зараз, за даними сервісу Google Maps, у Києві зменшилася кількість заторів.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Києві почався дощ, а через низьку температуру вода на дорогах та тротуарах відразу перетворилася на лід. Через ожеледицю у столиці спостерігалося збільшення кількості ДТП.

Також РБК-Україна писало, що через ожеледицю Київ скували затори. Через ускладнення погодних умов все місто зупинилося.

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