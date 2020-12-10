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У Києві через ожеледь на дорогах сталося вже понад 120 аварій

Київ, Четвер 10 грудня 2020 21:10
У Києві через ожеледь на дорогах сталося вже понад 120 аварій
Фото: ожеледиця у Києві (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Маріанна Присяжнюк

У Києві ввечері, 10 грудня, через ожеледицю на дорогах сталися понад 120 дорожньо-транспортних аварій. Смертельних аварій у столиці поки не зафіксували.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів прес-офіцер Патрульної поліції Києва Максим Голобородько.

За його словами, загалом з початку ускладнення ситуації на дорогах столиці вже сталося 127 автомобільних аварій.

"З них: чотири ДТП з травмованими. За моєю інформацією, ДТП зі смертельними випадками немає", - зазначив Голобородько.

Як пише "Київ Оперативний" у Facebook, відразу дві ДТП сталися на вулиці Василя Липківського. Там тролейбус зіткнувся з маршруткою та маршрутка зіткнулася з вантажівкою "Укрпошти".

Одразу дві ДТП на вулиці Василя Липківського сталися у 15 метрах одна від одної: 1. Тролейбус VS маршрутка 2. Маршрутка VS вантажівка Укрпошти. На щастя, обійшлося без травмованих.

Posted by Киев Оперативный on Thursday, December 10, 2020

Станом на зараз, за даними сервісу Google Maps, у Києві зменшилася кількість заторів.

У Києві через ожеледь на дорогах сталося вже понад 120 аварій

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Києві почався дощ, а через низьку температуру вода на дорогах та тротуарах відразу перетворилася на лід. Через ожеледицю у столиці спостерігалося збільшення кількості ДТП.

Також РБК-Україна писало, що через ожеледицю Київ скували затори. Через ускладнення погодних умов все місто зупинилося.

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