У Києві через ожеледь на дорогах сталося вже понад 120 аварій

Фото: ожеледиця у Києві (РБК-Україна)

У Києві ввечері, 10 грудня, через ожеледицю на дорогах сталися понад 120 дорожньо-транспортних аварій. Смертельних аварій у столиці поки не зафіксували.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів прес-офіцер Патрульної поліції Києва Максим Голобородько.

За його словами, загалом з початку ускладнення ситуації на дорогах столиці вже сталося 127 автомобільних аварій.

"З них: чотири ДТП з травмованими. За моєю інформацією, ДТП зі смертельними випадками немає", - зазначив Голобородько.

Як пише "Київ Оперативний" у Facebook, відразу дві ДТП сталися на вулиці Василя Липківського. Там тролейбус зіткнувся з маршруткою та маршрутка зіткнулася з вантажівкою "Укрпошти".

Одразу дві ДТП на вулиці Василя Липківського сталися у 15 метрах одна від одної: 1. Тролейбус VS маршрутка 2. Маршрутка VS вантажівка Укрпошти. На щастя, обійшлося без травмованих. Posted by Киев Оперативный on Thursday, December 10, 2020

Станом на зараз, за даними сервісу Google Maps, у Києві зменшилася кількість заторів.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Києві почався дощ, а через низьку температуру вода на дорогах та тротуарах відразу перетворилася на лід. Через ожеледицю у столиці спостерігалося збільшення кількості ДТП.

Також РБК-Україна писало, що через ожеледицю Київ скували затори. Через ускладнення погодних умов все місто зупинилося.