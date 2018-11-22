В Киеве снизился уровень преступности

Фото: задержание (facebook.com/bagnet)

В среднем в Киеве ежедневно регистрируют 175 преступлений

В Киеве в течение 2018 года снизился уровень преступности на 13%. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Виктор Нечитайло, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам Нечитайло, операторы службы "102" за 10 месяцев работы получили свыше 1,2 млн вызовов. Он добавил, что за этот период количество правонарушений в столице уменьшилось на 13% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

"В единый реестр досудебных расследований внесено 52 755 уголовных производств, что на 13% меньше, чем в 2017 году. Это указывает на снижение преступности в целом в Киеве. В среднем ежедневно в столице регистрируют 175 преступлений", - сообщил Нечитайло.

По его словам, профилактическими мероприятиями на 14% удалось снизить количество преступлений, совершенных в публичных местах. В то же время уровень раскрываемости преступлений киевской полицией вырос на 25%.

"Раскрытие правонарушений удалось повысить на 25,6%, чем за аналогичный период 2017-го. Благодаря кропотливой работе процент раскрываемости убийств составляет 91%", - отчитался заместитель главы киевской полиции.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве задержали наркоторговцев с партией психотропов на 1 млн гривен. В общем, у злоумышленников изъяли 3 тыс. наркотических таблеток.