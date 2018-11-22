У Києві знизився рівень злочинності

Фото: затримання (facebook.com/bagnet)

В середньому у Києві щоденно реєструють 175 злочинів

У Києві протягом 2018 року знизився рівень злочинності на 13%. Про це повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції у Києві Віктор Нечитайло, інформує РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА.

За словами Нечитайла, оператори служби "102" за 10 місяців роботи отримали понад 1,2 млн викликів. Він додав, що за цей період кількість правопорушень в столиці зменшилася на 13% порівняно із відповідним періодом минулого року.

"До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 52 755 кримінальних проваджень, що на 13% менше, ніж у 2017 році. Це вказує на зниження злочинності у цілому в Києві. У середньому щоденно у столиці реєструють 175 злочинів", - поінформував Нечитайло.

За його словами, профілактичними заходами на 14% вдалося зменшити кількість злочинів, скоєних у публічних місцях. Водночас рівень розкриття злочинів київською поліцією зріс на 25%.

"Розкриття правопорушень вдалось підвищити на 25,6%, ніж за аналогічний період 2017-го. Завдяки кропіткій роботі відсоток розкриття вбивств складає 91%", - відзвітував заступник глави київської поліції.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві затримали наркоторговців із партією психотропів на 1 млн гривень. Загалом, у зловмисників вилучили 3 тис. наркотичних пігулок.