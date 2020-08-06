В Киеве на Гидропарке произошла стрельба, один человек ранен

В Киеве на территории Гидропарка произошла стрельба. В результате охранник одного из развлекательных заведений получил ранение.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Отмечается, что инцидент произошел между посетителем заведения и охранником из-за якобы кражи. В ходе споров, которые продолжились на улице, посетитель достал пистолет и несколько раз выстрелил в охранника, после чего скрылся на своем автомобиле.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение автомобиля и задержали правонарушителя. Им оказался 36-летний гражданин другого государства, которого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Охранник был доставлен в больницу, где его прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Стрелку сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, вчера, 5 августа, в Обухове водитель автомобиля устроил хаотичную стрельбу на улице, в результате чего ранение получила 20-летняя девушка.