В Киеве на Гаванском мосту ограничат движение транспорта

В Киеве на выходных будет частично ограничено движение автотранспорта. Ограничения будут действовать с 10:00 10 октября до 20:00 11 октября.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В это время на Гаванском мосту будут выполняться работы по ремонту дорожного покрытия.
"Работы будут осуществлять на выходные, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение частично ограничат. В коммунальной корпорации извинения за неудобства", - говорится в сообщении.
Напомним, 15 и 16 октября в Одесской области будет запрещено движение автотранспорта на трасе Киев-Одесса.
Кроме того, с 7 октября по 20 октября в Киеве частично ограничат движение на проспекте Степана Бандеры.
Добавим, что мэр Киева Виталий Кличко поделился планами по ремонтам дорог на следующий год. Также он рассказал, что Киев подготовился к отопительному сезону заблаговременно и готов к запуску тепла.