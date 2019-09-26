В Киеве фура въехала в остановку

В Киеве водитель фуры вечером в среду, 25 сентября, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта на улице Братиславская, о жертвах не сообщается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Водителя грузовика зажало в кабине автомобиля, из него его доставали спасатели.

По предварительным данным он пытался избежать столкновения с пешеходом, который нарушал ПДД.

"Водитель фуры, уходя от столкновения с пешеходом-нарушителем въехал в ограждение, а потом в остановку общественного транспорта. Водителя зажало в кабине, сейчас на месте спасатели ГСЧС пытаются его достать", - говорится в сообщении.

Фото: на месте ДТП с фурой в Киеве

Напомним, Киевский райсуд Одессы арестовал водителя фуры Александра Орловского, который является подозреваемым по делу о ДТП с 9 погибшими в Овидиопольском районе. Орловский за рулем фуры выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку, которая в результате удара перевернулась.