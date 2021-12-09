В Киеве эвакуируют посетителей и работников ТРЦ River Mall
Фото: в Киеве эвакуируют посетителей и работников ТРЦ RiverMall (facebook.com/rivermallua)
В Киеве начали эвакуацию людей и работников из торгового центра River Mall. Причины пока неизвестны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".
Эвакуация могла быть спровоцирована очередной информацией о минировании, впрочем ни руководство торгового центра, ни полиция пока не предоставили дополнительной информации.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 7 декабря в Харькове правоохранители начали проверку учебных заведений после сообщения о массовом минировании.