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В Киеве эвакуируют посетителей и работников ТРЦ River Mall

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 20:05
В Киеве эвакуируют посетителей и работников ТРЦ River Mall Фото: в Киеве эвакуируют посетителей и работников ТРЦ RiverMall (facebook.com/rivermallua)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве начали эвакуацию людей и работников из торгового центра River Mall. Причины пока неизвестны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Эвакуация могла быть спровоцирована очередной информацией о минировании, впрочем ни руководство торгового центра, ни полиция пока не предоставили дополнительной информации.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 7 декабря в Харькове правоохранители начали проверку учебных заведений после сообщения о массовом минировании.

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