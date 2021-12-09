У Києві евакуюють відвідувачів та працівників ТРЦ River Mall
Фото: у Києві евакуюють відвідувачів та працівників ТРЦ RiverMall (facebook.com/rivermallua)
У Києві розпочали евакуацію людей й працівників з торгового центру River Mall. Причини наразі невідомі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".
Евакуація могла бути спровокована черговою інформацією про мінування, втім ні керівництво торгового центру, ні поліція поки що не надали додаткової інформації.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 7 грудня у Харкові правоохоронці розпочали перевірку навчальних закладів після повідомлення про масове мінування.