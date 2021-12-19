ru ua
Вс, 19 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве эвакуировали Центральный и Южный вокзалы: что произошло

Новина українською →
Киев, Воскресенье 19 декабря 2021 14:55
В Киеве эвакуировали Центральный и Южный вокзалы: что произошло Фото: Центральный вокзал Киева заминировали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. На время проверки с территории вокзалов эвакуировали всех пассажиров и персонал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - сообщили в УЗ.

На курсирование поездов минирование не повлияло. Они отправляются по графику.

"Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - добавили в пресс-службе компании.

Напомним, "Укрзализныця" назначила еще шесть дополнительных поездов из Киева на новогодние праздники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Укрзализныця
NEWS
На дорогах Украины завтра будет гололедица, возможны проблемы с движением
На дорогах Украины завтра будет гололедица, возможны проблемы с движением
DAILY
Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах