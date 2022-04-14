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До Києва ще зарано повертатись: у Міноборони назвали причину

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Київ, Четвер 14 квітня 2022 14:27
До Києва ще зарано повертатись: у Міноборони назвали причину У Київ ще зарано повертатись (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що повертатися до Києва ще зарано. Зокрема, вона попросила мешканців міста зачекати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Маляр.

Вона розповіла, станом на зараз зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння по всій території України.

"Динаміка подій найближчі тижні буде показовою. Тримаємо стрій!" - написала вона.

Раніше ми повідомляли, що у Києві відкриваються торгові центри і ЦУМ.

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