До Києва ще зарано повертатись: у Міноборони назвали причину

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що повертатися до Києва ще зарано. Зокрема, вона попросила мешканців міста зачекати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Маляр.

"Динаміка подій найближчі тижні буде показовою. Тримаємо стрій!" - написала вона.

Вона розповіла, станом на зараз зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння по всій території України.

Раніше ми повідомляли, що у Києві відкриваються торгові центри і ЦУМ.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 50-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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