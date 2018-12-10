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Экс-директора украинского банка подозревают в хищении 8 млн гривен

Новости » Общество    10.12.2018 - 16:24
Экс-директора украинского банка подозревают в хищении 8 млн гривен
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Бывшего председателя правления ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина" подозревают в нанесении финансовому учреждению 8 млн гривен убытков

Бывшего председателя правления ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина" подозревают в злоупотреблениях, которые нанесли финансовому учреждению 8 млн гривен убытков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В частности, работниками следственного управления ГУ Национальной полиции в городе Киеве в рамках досудебного расследования установлено, что чиновник банка с целью получения неправомерной выгоды в интересах сторонних предприятий единолично, без обязательного согласия членов наблюдательного совета и игнорируя запрет условий кредитования, принял решение о выдаче ПрАО "Донецксталь" многомиллионного кредита. Такое злоупотребление полномочиями нанесло банковскому учреждению ущерб на сумму 8 млн гривен.

Таким образом, экс-чиновнику банка инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины.

Напомним, ВР 20 ноября отказалась снять неприкосновенность с нардепа Станислава Березкина. Так, его подозревают в причастности к хищению средств государственного "Ощадбанка". За снятие проголосовали лишь 160 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Следствие по делу народного депутата Станислава Березкина было заблокировано решением Верховной рады не дать согласие на привлечение его к уголовной ответственности.

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