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В Киеве двое мужчин угнали маршрутку

Киев, Понедельник 27 июля 2020 14:58
В Киеве двое мужчин угнали маршрутку
Фото: маршрутка (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Угонщики ездил по улицам на большой скорости, и совершали опасные маневры

В Киеве двое мужчин угнали маршрутку. Их задержали спустя несколько минут после того, как они оставили автобус и пытались скрыться.

Об этом сообщает пресс-службе патрульной полиции Киева.

Как отметили правоохранители, инцидент произошел вечером, 26 июля. Мужчины угнали транспортное средство во время того, как водитель отошел от маршрутки.

"…Двое парней зашли в салон автобуса и поехали в направлении улицы Кирилловской. Вскоре пустой "Богдан" обнаружили на улице Тульчинской", - сообщили патрульные.

Очевидцы предоставили полиции видео, на котором видно как автоугонщики ездили по улице на большой скорости, совершали опасные маневры, а также во время поездки передавали руль друг другу. После этого мужчины покинули автобус во дворе и пытались скрыться.

"Уже через несколько минут патрульные разыскали и задержали предполагаемых похитителей на улице Кирилловской. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, днями в Полтаве во время попытки задержания мужчины, подозреваемого в угоне транспортного средства, тот захватил заложника и угрожал подорвать гранату, его до сих пор ищут правоохранители.

До этого, 21 июля, в Луцке Максим Кривош захватил автобус с 13 заложниками и угрожал подорвать его, до конца дня террориста удалось задержать, никто не пострадал.

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