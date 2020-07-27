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У Києві двоє чоловіків викрали маршрутку

Київ, Понеділок 27 липня 2020 14:58
У Києві двоє чоловіків викрали маршрутку
Фото: маршрутка (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Викрадачі їздив вулицями на великій швидкості, і здійснювали небезпечні маневри

У Києві двоє чоловіків викрали маршрутку. Їх затримали через кілька хвилин після того, як вони залишили автобус і намагалися втекти.

Про це повідомляє прес-службі патрульної поліції Києва.

Як зазначили правоохоронці, інцидент стався увечері, 26 липня. Чоловіки викрали транспортний засіб під час того, як водій відійшов від маршрутки.

"...Двоє молодиків зайшли в салон автобуса і поїхали в напрямку вулиці Кирилівській. Незабаром порожній "Богдан" виявили на вулиці Тульчинській", - повідомили патрульні.

Очевидці надали поліції відео, на якому видно як автовикрадачі їздили по вулиці на великій швидкості, здійснювали небезпечні маневри, а також під час поїздки передавали кермо один одному. Після цього чоловіки залишили автобус у дворі і намагалися втекти.

"Вже через кілька хвилин патрульні розшукали і затримали передбачуваних викрадачів на вулиці Кирилівській. На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями у Полтаві під час спроби затримання чоловіка, підозрюваного у викраденні транспортного засобу, той захопив заручника і погрожував підірвати гранату, його досі шукають правоохоронці.

До цього, 21 липня, у Луцьку Максим Кривош захопив автобус з 13 заручниками і погрожував підірвати його, до кінця дня терориста вдалося затримати, ніхто не постраждав.

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