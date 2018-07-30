В Киеве движение транспорта на мосту им. Патона будет частично ограничено

Ограничения будут действовать в связи с проведением ремонтных работ

В Киеве движение транспорта с 08:00 31 июля до 18:00 2 августа на мосту им. Е. О. Патона будет частично ограничено. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор"

Ограничения будут действовать в связи с проведением работ по устройству тонкослойного покрытия в рамках гарантийного ремонта.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Скриншот (facebook.com/kievavtodor/)

Напомним, в Киеве до 30 августа 2018 года частично ограничено движение по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра. В корпорации пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.

"Из-за значительного количества работ, что будут выполняться под прогоновым строением моста, и в связи с невозможностью масштабного ограничения движения по мосту завершение работ запланировано 30 августа 2018 года", - уточнили в "Киевавтодоре" и попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.