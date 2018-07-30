У Києві рух транспорту на мосту ім. Патона буде частково обмежено

Обмеження діятимуть у зв'язку з проведенням ремонтних робіт

У Києві рух транспорту з 08:00 31 липня до 18:00 2 серпня на мосту ім. Є. О. Патона буде частково обмежено. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації "Київавтодор"

Обмеження діятимуть у зв'язку з проведенням робіт з влаштування тонкошарового покриття у рамках гарантійного ремонту.

Комунальна корпорація просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Скріншот (facebook.com/kievavtodor/)

Нагадаємо, у Києві до 30 серпня 2018 року частково обмежено рух по мосту Патона у першій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. У компанії пояснили, що таке рішення пов'язане з ремонтом монолітної залізобетонної плити прогонової будови моста.

"Через значну кількість робіт, що виконуватимуться під прогоновою будовою мосту, та у зв’язку із неможливістю масштабного обмеження руху мостом завершення робіт заплановано 30 серпня 2018 року", - уточнили в "Київавтодорі" і попросили водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт.