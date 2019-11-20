ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киев сковали пробки

Новости » Недвижимость     20.11.2019 - 08:35
Киев сковали пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Затруднено движение транспорта на Воздухофлотском проспекте, проспекте Победы, улице Щусева, улице Набережно-Крещатицкая

В среду, 20 ноября, в Киеве образовались значительные пробки на автодорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу зафиксированы пробки на Голосеевском проспекте, возле станций метро "Голосеевская", "Ипподром", также на проспекте Валерия Лобановского, Набережном шоссе, улице Михаила Бойчука, возле станций метро "Печерская", "Кловская", "Дворец Спорта".

Затруднено движение транспорта на Воздухофлотском проспекте, проспекте Победы, улице Щусева, улице Набережно-Крещатицкая. Также пробки зафиксированы на улице Семена Скляренко, улице Богатырская, проспекте Героев Сталинграда, улице Набережно-Рыбальская.

Киев сковали пробки

Фото: пробки на правом берегу Киеве (скриншот Google Maps)

Пробки образовались на мосту имени Патона, Дарницком, Южном и Северном мостах.

На левом берегу затруднено движение транспорта возле станций метро "Дарница", "Левобережная", на Дарницком шоссе, Броварском проспекте, проспекте Соборности и проспекте Николая Бажана.

Киев сковали пробки

Фото: пробки на левом берегу Киеве (скриншот Google Maps)

Напомним, на Южном мосту с 21:00 22 ноября по 7:00 23 ноября будет ограничено движение транспорта.

РБК-Украина писало, что с сегодняшнего дня водители будут штрафовать за перевозку детей без автокресел.

В Киеве образовались многочисленные пробки Киев сковали пробки
Новости Украины Киевпробки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь