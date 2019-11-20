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У Києві через ДТП зупинився рух тролейбусів

Новини » Суспільство     20.11.2019 - 08:57
У Києві через ДТП зупинився рух тролейбусів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тролейбуси №40, 40к та 12 затримуються

У Києві стався збій в роботі тролейбусів по вулиці Великій Васильківській у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київпастранс".

Як повідомляється, у зв'язку з ДТП затримується рух тролейбусів по вулиці Великій Васильківській в напрямку станції метро "Палац Спорту". Зокрема, затримуються тролейбуси №40, 40к та 12.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 20 листопада у Києві утворилися численні затори. Ускладнення руху фіксується на Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, проспекті Перемоги, Набережному шосе, вулиці Михайла Бойчука та ще ряді вулиць столиці. Затори утворились на мосту імені Патона, Дарницькому, Південному і Північному мостах.

Також РБК-Україна писало, що в ніч з 22 на 23 листопада у Києві обмежать рух автомобільного транспорту на Південному мосту. Обмеження діятиме до 7-ї години 23 листопада. Обмеження вводиться через виконання ремонтних робіт деформаційного шва.

Крім того, у Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою більше 4,5 тонн в години пік з 7-ї до 10-ї години ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.

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