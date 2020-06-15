В "Слуге народа" запустили центральный штаб для подготовки к местным выборам

Фото: в "Слуге народа" готовятся к местным выборам (РБК-Украина)

Роль центрального штаба сводится к формированию общей политики для региональных штабов

Медийным офисом руководит замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Диджитал-направлением в штабе занимается команда Михаила Федорова во главе с давним соратником вице-премьера, народным депутатом Михаилом Крячко.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вышли на поле: как партии Рады готовятся к местным выборам".

В комментарии изданию глава партии Александр Корниенко заявил, что роль центрального штаба сводится к формированию общей политики для региональных штабов. По его словам, в регионах штабы подыскивают себе консультантов, другие же обращаются за рекомендацией "к центру".

"В некоторых случаях мы можем сами посоветовать штабу создать технологическую группу и каких специалистов следует в нее включить. В большинстве своем это - все те же люди, с которыми мы работали на парламентских выборах. У нас было примерно 25 так называемых "комиссаров" - технологов-консультантов", - заявил он.

По информации РБК-Украина, отбором будущих кандидатов от партии и координаторов в команде Зеленского занимаются глава "Слуги народа" Александр Корниенко и первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.

Напомним, Кабмин оценил вероятность отмены местных выборов из-за коронавируса.

Отметим, в "Слуге народа" не исключают отставку Кабинета министров перед местными выборами в октябре.

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Автор: Уляна Безпалько