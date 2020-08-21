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В Киеве на День независимости изменится движение общественного транспорта

Автор: РБК-Украина

В центре Киева ограничат движение по ряду улиц

В центре Киева на День Независимости ограничат движение всех видов транспорта. Также на улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, в Киеве будет ограничено движение на:

  • улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко),
  • бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до Бессарабской площади),
  • улице Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади),
  • улице Богдана Хмельницкого (от улицы Владимирской до улицы Крещатик),
  • улице Большой Житомирской (от улицы Владимирской до улицы Михайловской),
  • улице Михайловской,
  • Владимирском спуске.

С начала движения и до окончания мероприятий общественный транспорт будет курсировать:

Автобусы

№ 24 - от Национального музея истории Украины во II мировой войне к стадиону Динамо имени Лобановского;

№ 62 - от Ботанического сада до стадиона Динамо имени Лобановского;

№ 114 - на участках от улицы Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича)

№ 118 - от ст.м. "Черниговская" до улицы Бассейной по действующему маршруту, далее - улица Эспланадная - улица Саксаганского - проспект Победы, далее по действующему маршруту, в обратном направлении от ст.м. "Политехнический институт" до бульвара Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее - улица Симона Петлюры - улица Жилянская - улица Шота Руставели - улица Бассейная - бульвар Леси Украинский, далее по действующему маршруту.

Троллейбусы

№№ 5, 7, 8, 17 - соответственно от улицы Белицкой, улицы Чернобыльской, улицы Смелянского, площади Космонавтов до улицы Леонтовича;

№ 6 - от Минского массива до ст.м. "Лукьяновская";

№№ 16, 18 - соответственно от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Маршрутные такси

№ 189 - от улицы Ирпенская - улицы Академика Палладина - проспекта Победы - бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича)

№ 231 - от улицы Кадетский Гай до бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича)

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№ 429 - улицы Тулузы до бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича)

№ 433 - от улицы Жолудева до бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича)

№ 575 - от улицы Сырецкой до бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича).

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в 2020 году День независимости Украины в качестве любимого праздника указали 19% респондентов.

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