В Киеве на День независимости изменится движение общественного транспорта

В центре Киева на День Независимости ограничат движение всех видов транспорта. Также на улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, в Киеве будет ограничено движение на:

улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко),

бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до Бессарабской площади),

улице Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади),

улице Богдана Хмельницкого (от улицы Владимирской до улицы Крещатик),

улице Большой Житомирской (от улицы Владимирской до улицы Михайловской),

улице Михайловской,

Владимирском спуске.

С начала движения и до окончания мероприятий общественный транспорт будет курсировать:

Автобусы

№ 24 - от Национального музея истории Украины во II мировой войне к стадиону Динамо имени Лобановского;

№ 62 - от Ботанического сада до стадиона Динамо имени Лобановского;

№ 114 - на участках от улицы Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича)

№ 118 - от ст.м. "Черниговская" до улицы Бассейной по действующему маршруту, далее - улица Эспланадная - улица Саксаганского - проспект Победы, далее по действующему маршруту, в обратном направлении от ст.м. "Политехнический институт" до бульвара Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее - улица Симона Петлюры - улица Жилянская - улица Шота Руставели - улица Бассейная - бульвар Леси Украинский, далее по действующему маршруту.

Троллейбусы

№№ 5, 7, 8, 17 - соответственно от улицы Белицкой, улицы Чернобыльской, улицы Смелянского, площади Космонавтов до улицы Леонтовича;

№ 6 - от Минского массива до ст.м. "Лукьяновская";

№№ 16, 18 - соответственно от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Маршрутные такси

№ 189 - от улицы Ирпенская - улицы Академика Палладина - проспекта Победы - бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича)

№ 231 - от улицы Кадетский Гай до бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича)

№ 429 - улицы Тулузы до бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича)

№ 433 - от улицы Жолудева до бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича)

№ 575 - от улицы Сырецкой до бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича).

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в 2020 году День независимости Украины в качестве любимого праздника указали 19% респондентов.