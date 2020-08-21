У Києві на День незалежності зміниться рух громадського транспорту

У центрі Києва обмежать рух по ряду вулиць
У центрі Києва на День Незалежності обмежать рух усіх видів транспорту. Також на вулицях чергуватимуть евакуатори та спецтехніка.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Так, у Києві буде обмежено рух на:
З початку руху поїздів і до закінчення заходів громадський транспорт курсуватиме:
Автобуси
№ 24 - від Національного музею історії України в ІІ світовій війні до стадіону Динамо імені Лобановського;
№ 62 - від Ботанічного саду до стадіону Динамо імені Лобановського;
№ 114 - на ділянках від вулиці Милославської до Поштової площі і від залізничного вокзалу "Центральний" до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича)
№ 118 - від ст.м. "Чернігівська" до вулиці Басейної за діючим маршрутом, далі - вулиця Еспланадна - вулиця Саксаганського - проспект Перемоги, далі за діючим маршрутом, у зворотному напрямку від ст. м. "Політехнічний інститут" до бульвару Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі - вулиця Симона Петлюри - вулиця Жилянська - вулиця Шота Руставелі - вулиця Басейна - бульвар Лесі українки, далі за діючим маршрутом.
Тролейбуси
№№ 5, 7, 8, 17 - відповідно від вулиці Белицкої, вулиці Чорнобильської, вулиці Смілянської, площі Космонавтів до вулиці Леонтовича;
№ 6 - від Мінського масиву до ст. м "Лук'янівська";
№№ 16, 18 - відповідно від вулиці Академіка Туполєва і вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
Маршрутні таксі
№ 189 - від вулиці Ірпінська - вулиці Академіка Палладіна - проспекту Перемоги - бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича)
№ 231 - від вулиці Кадетський Гай до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича)
№ 429 - вулиці Тулузи до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича)
№ 433 - від вулиці Жолудєва до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича)
№ 575 - від вулиці Сирецькій до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича).
Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у 2020 році День незалежності України як улюбленого свята вказали 19% респондентів.