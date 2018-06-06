В Киеве чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится до 8 июня

Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем

В Киеве уровень чрезвычайный пожарной опасности будет удерживаться до 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.

Напомним, кроме того, в Киеве в ближайший час с удержанием до конца суток, 6 июня 2018 года, ожидается сильный ветер. Киевлянам в случае усиления ветра советуют плотно закрыть все окна домов, держаться как можно дальше от рекламных щитов, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии, избегать пребывания вблизи крупных деревьев.