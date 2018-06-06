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В Киеве из-за ограбления объявлен план "Перехват"

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 14:43
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Разыскивается автомобиль BMW 526 серого цвета с номером ВС0114АН

В Киеве четверо преступников совершили ограбление и скрылись на автомобиле, объявлен план "Перехват". Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Разыскивается автомобиль BMW 526 серого цвета с номером ВС0114АН. На нем скрылись злоумышленники, которые в масках разбили стекла в авто Volvo и похитили оттуда сумку с ценностями.

Инцидент произошел неподалеку от Жулянского моста - по адресу Большая Окружная, 5. BMW сразу поехало в сторону Теремков.

Напомним, в Херсоне 14 мая вечером неизвестные совершили вооруженное разбойное нападение на ювелирный магазин, расположенный в ТРЦ "Фабрика". В связи с этим в пяти областях Украины сразу же был введен оперативный план "Сирена".

15 мая полиция установила личности мужчин, которых подозревают в разбойном нападении на ювелирный магазин в Херсоне.

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Теги публикации: ограбление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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