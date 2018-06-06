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У Києві надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться до 8 червня

НовиниСуспільство    06.06.2018 - 14:55
Ілюстративне фото (webscreenshot/youtube/AFP news agency)
Ілюстративне фото (webscreenshot/youtube/AFP news agency)

Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем

У Києві надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде утримуватися до 8 червня. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, фахівці закликають киян максимально обережно поводитись з вогнем, особливо в лісопаркових зонах.

Нагадаємо, крім того, у Києві в найближчий годину з утриманням до кінця доби, 6 червня 2018 року, очікується сильний вітер. Киянам в разі посилення вітру радять щільно закрити всі вікна будинків, триматися якомога далі від рекламних щитів, у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному, уникати перебування поблизу великих дерев.

Київрада звернеться до "Нафтогазу" з вимогою укласти угоду на постачання газу в столиці У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби очікується сильний вітер
Теги публікації: КМДА, Київ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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