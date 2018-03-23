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Интервью

В Киеве у членов ОПГ изъяли наркотики на 1,5 миллиона гривен

НовостиПроисшествия    23.03.2018 - 16:09
Фото: оперативные сотрудники (npu.gov.ua)
Фото: оперативные сотрудники (npu.gov.ua)

Задержанные в Киеве наркоторговцы торговали метадоном и опием

Во время спецоперации в Киеве и Херсоне правоохранители задержали пять членов ОПГ, которые распространяли по "безконтактной схеме" наркосодержащие препараты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

В частности, согласно сообщению, около полугода работники Управления противодействия наркопреступности полиции Киева документировали деятельность пятерых участников преступной группы, которые наладили бесконтактную и контактную схему сбыта наркотиков.

В результате проведенной спецоперации, все пятеро были задержаны в Киеве и Херсоне. Во время обысков у злоумышленников изъято таблетки наркосодержащих препаратов, метадон, опий экстракционный и ацетилированный. Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет свыше 1,5 млн гривен.

По информации правоохранителей, около полугода назад 28-летний ранее судимый житель Киева организовал преступную группу с целью распространения на территории столицы наркотических веществ. Обычно запрещенные вещества злоумышленники распространяли по бесконтактной схеме - путем "закладок" по всей территории города.

Все роли в группе были четко распределены. Так, помимо организатора, в ее состав вошли двое уроженцев Черниговской и Черкасской областей в возрасте 32 и 24 лет соответственно. Также в составе группы действовал 46-летний ранее судимый житель Киева, он лично передал гражданам наркотические вещества. На связи всегда находился оператор - 29-летний житель Киевской области.

Злоумышленники действовали осторожно, тщательно готовились к каждой реализации наркотиков. Чтобы не попасть в поле зрения полицейских, они постоянно меняли телефоны, соблюдали меры конспирации. Обычно средства от сбыта наркотиков получали через безналичный расчет.

Что касается распределения добычи между участниками группы - организатор насчитывал вырученные деньги якобы в качестве обычной заработной платы.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий все злоумышленники были задержаны. Четырех из них оперативники задержали в Киеве, пятого - в Херсоне. Группа решила расширить свою деятельность за пределы столицы, поэтому одного из преступников отправили в Херсонскую область. Полицейские задержали 24-летнего мужчину как раз в тот момент, когда он шел "на работу", чтобы сделать закладку.

Во время обысков полицейские обнаружили и изъяли у фигурантов около двух тысяч таблеток наркосодержащих препаратов, 100 граммов метадона, 500 граммов марихуаны, 500 мл. концентрированного опия экстракционного (эквивалент 5 литрам опия обычного) и 500 мл. опия ацетилированного. Также изъяты денежные средства, полученные преступным путем, банковские карты, записи и около 100 карт операторов мобильной связи.

Все изъятое направлено на экспертизу. Сейчас решается вопрос об избрании участникам преступной группы меры пресечения.

 

Фото: Департамент коммуникации Национальной полиции Украины

Напомним, как сообщалось ранее, с начала 2018 года полиция пресекла деятельность 60 организованных преступных групп (ОПГ).

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