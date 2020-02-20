В Киеве чиновников госбанка разоблачили в хищении

В Киеве правоохранители разоблачили должностных лиц филиала одного из государственных банков в хищении почти 80 миллионов гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным правоохранителей, руководитель среднего звена банка совместно с другим работником незаконно выводили средства из государственного банка. Чиновники открывали десятки счетов на физических лиц по подложным документам.

"Злоумышленники систематически перечисляли на них деньги госбанка, переводили в наличные и присваивали", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что чиновникам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 358 и ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Сейчас досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР сообщило о подозрении в деле о хищении 283 млн гривен банка "Михайловский" бывшему председателю правления, двух его заместителей и четырех членов кредитного комитета банка.

В декабре РБК-Украина писало, что ГБР сообщило о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя правления ПАО "Банк Михайловский", который подозревается в хищении свыше 870 млн гривен.