ГБР сообщило о подозрении бывшему и.о. главы правления "Банк Михайловский"

Фото: банк "Михайловский" (из открытых источников)

Бывший и.о. главы правления банка подозревается в хищениях более 870 млн гривен

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя правления ПАО "Банк Михайловский", который подозревается в хищении более 870 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя директора ГБР Ольги Варченко в Facebook.

По словам Варченко, руководитель банка под видом кредитов вывел из банка 870,1 млн гривен.

"По предварительной версии следствия, топ-менеджер злоупотреблял своим служебным положением и безосновательно выдал кредиты нескольким подставным фирмам на общую сумму более 870,1 миллиона гривен. То есть, в форме кредитов он просто вывел деньги из банка, нанеся большой урон государству, а именно - Фонда гарантирования вкладов физических лиц", - сообщила Варченко.

Напомним, в бывшего главу банка "Михайловский" Игоря Дорошенко обвинили в хищении 870 млн гривен банковских средств и доведении банка до неплатежеспособности в 2016 году. В январе 2017 года Дорошенко был задержан.

В конце ноября 2018 года прокуратура направила в суд обвинения в отношении 6 фигурантов дела о хищениях в банке "Михайловский". Обвинения были направлены в отношении председателя правления ПАО "Банк Михайловский", членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета.