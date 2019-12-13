ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР сообщило о подозрении бывшему и.о. главы правления "Банк Михайловский"

Новости » Общество     13.12.2019 - 15:36
ГБР сообщило о подозрении бывшему и.о. главы правления "Банк Михайловский"
Фото: банк "Михайловский" (из открытых источников)

Бывший и.о. главы правления банка подозревается в хищениях более 870 млн гривен

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя правления ПАО "Банк Михайловский", который подозревается в хищении более 870 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя директора ГБР Ольги Варченко в Facebook.

По словам Варченко, руководитель банка под видом кредитов вывел из банка 870,1 млн гривен.

"По предварительной версии следствия, топ-менеджер злоупотреблял своим служебным положением и безосновательно выдал кредиты нескольким подставным фирмам на общую сумму более 870,1 миллиона гривен. То есть, в форме кредитов он просто вывел деньги из банка, нанеся большой урон государству, а именно - Фонда гарантирования вкладов физических лиц", - сообщила Варченко.

Напомним, в бывшего главу банка "Михайловский" Игоря Дорошенко обвинили в хищении 870 млн гривен банковских средств и доведении банка до неплатежеспособности в 2016 году. В январе 2017 года Дорошенко был задержан.

В конце ноября 2018 года прокуратура направила в суд обвинения в отношении 6 фигурантов дела о хищениях в банке "Михайловский". Обвинения были направлены в отношении председателя правления ПАО "Банк Михайловский", членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета.

Во Львове задержали полицейского на вымогательстве взятки от студентов Троих полицейских из Славянска будут судить за незаконное задержание человека
Новости Украины подозрениехищениебанк МихайловскийГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь