В Киеве с четверга похолодает до +7

Погода в Украине будет способствовать тому, что в Киеве похолодает с четверга, 14 ноября. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в Киеве дожди не прогнозируются, в то же время столицу могут накрыть туманы.

"Ветер юго-восточный, порывистый. Температура воздуха ночью от +5 до +8, днем от +9 до +11. В среду в столице потеплеет до +14, с четверга и до конца недели похолодает от +7 до +10", - добавила Диденко.

Отметим, по данным Украинского гидрометцентра, в первой половине понедельника, 11 ноября, в Киеве из-за густого тумана прогнозируют видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее сообщалось, что Украину на несколько дней охватит сильный ветер. В частности, с 11 ноября антициклон поднимет сильный ветер на западе и севере Украины, который до 15 ноября охватит практически всю Украину. Ожидается, что ветер будет юго-восточного направления.

Кроме того, с завтрашнего дня в Украине закончатся дожди, поскольку атмосферный фронт, который принес сильные осадки, перемещается с запада на восток и уже к вечеру покинет территорию страны.