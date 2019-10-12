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У Києві частково призупинили рух швидкісного трамвая

Новини » Суспільство    12.10.2019 - 20:35
У Києві частково призупинили рух швидкісного трамвая
Ілюстративне фото (kiev.klichko.org)

Рух трамвая буде призупинений до 13 жовтня

У Києві сьогодні, 12 жовтня, тимчасово призупинили рух швидкісного трамвая №1.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення КП "Київпастранс".

Як повідомляється, з 20:00 суботи у зв'язку з посиленою фазою капітального ремонту колії на ділянці "Вул. генерала Потапова" до "Бульвару Кольцова" було призупинено рух трамвая за маршрутом №1. Рух трамвая буде відновлено о 12:00 неділі, 13 жовтня.

Зазначається, що трамвайний маршртут №3 працюватиме у звичайному режимі. Також буде збільшено кількість автобусів на маршруті №2Т.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві у період з 12 по 14 жовтня повністю закриють рух по проспекту Перемоги. Заборона руху транспорту вводиться у зв'язку з ремонтом Шулявського шляхопроводу. У цей час над проїжджою частиною проспекту будуть встановлювати прогін нового мосту.

Також РБК-Україна писало, що у Києві на естакаді Південного мосту до кінця жовтня обмежать рух автомобілів в напрямку лівого берега. Обмеження руху викликано роботами з заміни деформаційного шва.

Крім того, 14 жовтня в центрі Києва обмежать рух автомобілів у зв'язку з футбольним матчем збірних України та Португалії. Також в ніч з 14 на 15 жовтня столичний метрополітен працюватиме на одну годину довше.

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