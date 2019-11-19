Ограничения будут действовать в ночь с 22 на 23 ноября
В Киеве частично ограничат движение на Южном мосту в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, ограничение будет действовать с 21:00 22 ноября по 7:00 23 ноября.
"Из-за аварийного состояния одного из деформационных швов (с момента строительства моста капитально не ремонтировался) будет проводиться текущий ремонт шва", - говорится в сообщении.
Чтобы уменьшить влияние на трафик ремонт будет проводится в ночь на субботу.
Ремонтные работы будут выполняться в направлении станции метро "Выдубичи". Во время работ движение будет частично ограничено.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовых автомобилей массой более 4,5 тонн в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00. Внедрять изменения начали на въезде со стороны Житомира, а впоследствии будут и на других въездах.