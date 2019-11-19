Обмеження будуть діяти в ніч з 22 на 23 листопада
У Києві частково обмежать рух на Південному мосту у зв'язку з ремонтними роботами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як повідомляється, обмеження діятиме з 21:00 22 листопада по 7:00 23 листопада.
"Через аварійний стан одного з деформаційних швів (з моменту будівництва мосту капітально не ремонтувався) буде проводитися поточний ремонт шва", - йдеться в повідомленні.
Щоб зменшити вплив на трафік ремонт проводиться в ніч на суботу.
Ремонтні роботи будуть виконуватися в напрямку станції метро "Видубичі". Під час робіт рух буде частково обмежено.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою більше 4,5 тонн в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00. Впроваджувати зміни почали на в'їзді зі сторони Житомира, а згодом і на інших в'їздах.