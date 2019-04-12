В Киеве частично ограничат движение на Южном мосту

В воскресенье, 14 апреля, в Киеве частично ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, связи с ремонтными работами 14 апреля с 08:00 до 23:00 будет частично ограничено движение транспорта в направлении с проспекта Николая Бажана на Столичное шоссе.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в столице с 13 по 20 апреля будет действовать ограничение движения транспорта через проспект Победы. Отмечается, что движение транспорта ограничат в зв'связи с демонтажем пролетного строения Шулявского путепровода.

Кроме того, с 10 до 30 апреля будут действовать ограничение движения транспорта на улице Ивана Федорова. Отмечается, что движение ограничат в зв'связи с реконструкцией улицы Ивана Федорова на участке от вулицы Большой Васильковской до улицы Предславинской.

Также в Киеве с 9 апреля частично закрывается движение транспорта на проспекте Академика Палладина, возле станции метро "Академгородок". В зв'связи с выполнением работ по капитальному ремонту движение транспорта по нечетной стороне на участке от улицы Академика Булаховского до Кольцевой дороги будет закрыто. Движение транспорта будет осуществляться по встречному направлению.