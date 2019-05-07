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В Киеве 9 мая ограничат движение транспорта

Новости » Общество    07.05.2019 - 15:06
В Киеве 9 мая ограничат движение транспорта
Фото: памятник Вечной Славы (kyiv.npu.gov.ua)

Ограничение будет действовать с 05:00

В Киеве в четверг, 9 мая, в связи с торжественными событиями ко Дню памяти и примирения, Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-ой годовщиной изгнания нацистов из Украины ограничат движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"9 мая с 05:00 на улицах возле Парка Вечной Славы будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с торжественными событиями", - говорится сообщении.

В частности, движение перекроют на улице М. Грушевского (от переулка Крепостного до улицы Арсенальной), перереулке Инженерном, улице Московской (от Кловского спуска до площади Арсенальной), улице И. Мазепы (от площади Арсенальной до улицы Лаврской), переулке Бутишив, улице М. Емельяновича-Павленко, аллеи Героев Крут, улице Лаврской (от улицы И. Мазепы до улицы Цитадельной).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве в связи с ремонтом на улице Эспланадной на участке от улицы Бассейной к улице Рогнединской будет частично ограничено движение. Ограничение будет действовать с 22:00 9 мая до 08:00 10 мая.

Кроме того, в Киеве в субботу, 4 мая, возможно внесение изменений в график работы столичного метрополитена. Отмечается, что изменения модуть быть внесены в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия).


 

 

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