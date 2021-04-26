В Киеве частично ограничат движение на Крещатике

В Киеве на улице Крещатик частично ограничат движение транспорта. На центральной улице столицы будут вестись ремонтные работы.

"На улице Крещатик продолжается текущий ремонт. Работы проводят по всей длине улицы. Основные работы планируют заканчивать до вечернего часа пик. Во время ремонта движение частично ограничено", - сообщили коммунальщики.

Напомним, с 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение. На окружной трассе проводится капитальный ремонт. На первом этапе работ будет обновлен участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). В общей сложности будет отремонтирован участок от Одесской площади до ул. Ватутина.

Также РБК-Украина писало, что в 2021 году в Киеве начнут строить обходную дорогу. Ее протяженность составит 150 километров, она должна соединить основные международные трассы, которые сейчас идут через город. Общая стоимость проекта составит 85 млрд гривен.