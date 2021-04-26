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В Киеве частично ограничат движение на Крещатике

Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве на улице Крещатик частично ограничат движение транспорта. На центральной улице столицы будут вестись ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевавтодор".

Ограничения будут действовать до 17:00 четверга, 28 апреля.

"На улице Крещатик продолжается текущий ремонт. Работы проводят по всей длине улицы. Основные работы планируют заканчивать до вечернего часа пик. Во время ремонта движение частично ограничено", - сообщили коммунальщики.

Напомним, с 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение. На окружной трассе проводится капитальный ремонт. На первом этапе работ будет обновлен участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). В общей сложности будет отремонтирован участок от Одесской площади до ул. Ватутина.

Также РБК-Украина писало, что в 2021 году в Киеве начнут строить обходную дорогу. Ее протяженность составит 150 километров, она должна соединить основные международные трассы, которые сейчас идут через город. Общая стоимость проекта составит 85 млрд гривен.

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