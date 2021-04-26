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У Києві частково обмежать рух на Хрещатику

Автор: Ігор Литвиненко

У Києві на вулиці Хрещатик частково обмежать рух транспорту. На центральній вулиці столиці вестимуться ремонтні роботи.

Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства "Київавтодор".

Обмеження діятимуть до 17:00 четверга, 28 квітня.

"На вулиці Хрещатик триває поточний ремонт. Роботи проводять по всій довжині вулиці. Основні роботи планують закінчувати до вечірньої години пік. Під час ремонту рух частково обмежено", - повідомили комунальники.

Нагадаємо, з 10 квітня по 30 Червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух. На окружній трасі проводиться капітальний ремонт. На першому етапі робіт буде оновлено ділянку від Одеської площі до вул. Луценка (у напрямку Жулян). В цілому буде відремонтовано ділянку від Одеської площі до вул. Ватутіна.

Також РБК-Україна писало, що в 2021 році у Києві почнуть будувати обхідну дорогу. Її протяжність складе 150 кілометрів, вона повинна з'єднати основні міжнародні траси, які зараз йдуть через місто. Загальна вартість проекту складе 85 млрд гривень.

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