У Києві частково обмежать рух на Хрещатику

"На вулиці Хрещатик триває поточний ремонт. Роботи проводять по всій довжині вулиці. Основні роботи планують закінчувати до вечірньої години пік. Під час ремонту рух частково обмежено", - повідомили комунальники.

Нагадаємо, з 10 квітня по 30 Червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух. На окружній трасі проводиться капітальний ремонт. На першому етапі робіт буде оновлено ділянку від Одеської площі до вул. Луценка (у напрямку Жулян). В цілому буде відремонтовано ділянку від Одеської площі до вул. Ватутіна.

Також РБК-Україна писало, що в 2021 році у Києві почнуть будувати обхідну дорогу. Її протяжність складе 150 кілометрів, вона повинна з'єднати основні міжнародні траси, які зараз йдуть через місто. Загальна вартість проекту складе 85 млрд гривень.