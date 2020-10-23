В Киеве частично ограничат движение по бульвару Дружбы народов

Фото: ремонт дороги (РБК-Украина)

В Киеве частично ограничат движение автомобильного транспорта по бульвару Дружбы народов. Ограничение будет действовать в воскресенье, 25 октября.

Об этом сообщает Коммунальная корпорация "Киевавтодор".

Как сообщается, на бульваре Дружбы народов продолжается ремонт.

"Обновляем ту часть, которая не вошла в пределы капитального ремонта (от улицы Старонаводницкой к мосту им. Патона). Капитальный ремонт был проведен на участке от улицы Старонаводницкой до путепровода над железной дорогой", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на участке от развязки перед мостом им. Патона ("турбина") до улицы Старонаводницкой будут класть верхний слой асфальта.

Так, на время работ движение на данном участке дороги будет ограничено с 9:00 до 22:00.

Напомним, в Киеве задерживается движение фуникулера. Он задерживается по техническим причинам.

Кроме того, в столице произошел сбой в работе метрополитена. Проблемы наблюдались с работой сервиса электронного билета.