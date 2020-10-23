ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві частково обмежать рух по бульвару Дружби народів

Київ, П'ятниця 23 жовтня 2020 15:27
У Києві частково обмежать рух по бульвару Дружби народів
Фото: ремонт дороги (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві частково обмежать рух автомобільного транспорту по бульвару Дружби народів. Обмеження діятиме в неділю, 25 жовтня.

Про це повідомляє Комунальна корпорація "Київавтодор".

Як повідомляється, на бульварі Дружби народів триває ремонт.

"Оновлюємо ту частину, яка не увійшла в межі капітального ремонту (від вулиці Старонаводницькій до мосту ім. Патона). Капітальний ремонт був проведений на ділянці від вулиці Старонаводницькій до шляхопроводу над залізницею", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що на ділянці від розв'язки перед мостом ім. Патона ("турбіна") до вулиці Старонаводницькій будуть класти верхній шар асфальту.

Так, на час робіт рух на даній ділянці дороги буде обмежено з 9:00 до 22:00.

У Києві частково обмежать рух по бульвару Дружби народів

Нагадаємо, у Києві затримується рух фунікулера. Він затримується з технічних причин.

Крім того, у столиці стався збій в роботі метрополітену. Проблеми спостерігалися з роботою сервісу електронного квитка.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Київограничение движения

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся