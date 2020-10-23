У Києві частково обмежать рух по бульвару Дружби народів

Фото: ремонт дороги (РБК-Україна)

У Києві частково обмежать рух автомобільного транспорту по бульвару Дружби народів. Обмеження діятиме в неділю, 25 жовтня.

Про це повідомляє Комунальна корпорація "Київавтодор".

Як повідомляється, на бульварі Дружби народів триває ремонт.

"Оновлюємо ту частину, яка не увійшла в межі капітального ремонту (від вулиці Старонаводницькій до мосту ім. Патона). Капітальний ремонт був проведений на ділянці від вулиці Старонаводницькій до шляхопроводу над залізницею", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що на ділянці від розв'язки перед мостом ім. Патона ("турбіна") до вулиці Старонаводницькій будуть класти верхній шар асфальту.

Так, на час робіт рух на даній ділянці дороги буде обмежено з 9:00 до 22:00.

Нагадаємо, у Києві затримується рух фунікулера. Він затримується з технічних причин.

Крім того, у столиці стався збій в роботі метрополітену. Проблеми спостерігалися з роботою сервісу електронного квитка.