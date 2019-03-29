В Киеве будут судить врачей за вымогательство взятки с участника АТО

Киевской местной прокуратурой №5 направлено в суд обвинительный акт в отношении двух подозреваемых в вымогательстве 1,5 тыс. долларов взятки в участника АТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру города Киева в Facebook.

Сообщается, что в вымогательстве взятки подозревают врача-эксперта Центральной военно-врачебной комиссии МОУ и председателя Центрального МСЭК №1 Киевского городского центра медико-социальной помощи, которых задержали на рабочем месте после получения указанных средств.

В ходе проведения обысков по адресам проживания и на рабочих местах подозреваемых обнаружены и изъяты денежные средства в сумме эквивалентной 135 тыс. долларов и более 20 конвертов с медицинской документации лиц, которые подавали документы на установление группы инвалидности с денежными средствами в сумме от 700 до 1500 долларов.

По результатам отработки лиц, чьи медицинские документы были обнаружены во время следственных действий, одному из подозреваемых дополнительно инкриминировали еще один эпизод получения взятки в сумме 800 долларов за установление инвалидности.

По результатам расследования 29.03.2019 обвинительный акт по данному уголовному производству по ч. 3 ст. 368 УК Украины и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины направлен для рассмотрения по существу в Печерский районный суд г. Киев.

Кроме того, в ходе проведения досудебного расследования также установлены факты совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 358 УК Украины, материалы которых выделены в отдельное производство и по ним в настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, врачей на вымогательстве взятки в Киеве задержали 5 декабря 2018 декабря. Их задержали при получении 42,6 тыс. гривен.

Позже им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 1100 прожиточных минимумов - то есть почти 2 млн гривен.